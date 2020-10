Grave acidente deixa três pessoas mortas entre Cruzília e Cristina

Vítimas estavam em um caminhão carregado de arroz, que tombou e caiu em barranco.

Redação CSul/Foto: Ilustrativa

Um acidente na tarde desta terça-feira (13), deixou três pessoas mortas na rodovia MGC-383, entre Cruzília e Cristina. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, as vítimas estavam em um caminhão carregado de arroz, que tombou e caiu em um barranco.

Após tombar, o veículo atingiu um galpão de uma empresa, que fica localizado às margens da rodovia. No momento do acidente, não havia ninguém no local.

Ainda conforme a polícia, a suspeita é de que o condutor do veículo, Luciano Bugosa Custódio, de 40 anos, tenha perdido o controle da direção. As outras vítimas são; Juliano Bernardes, de 41 anos, e Josué Jorge, de 46. Ambos ficaram presos às ferragens e morreram ainda no local.

Os corpos foram encaminhados ao IML de Itajubá. A carga e o caminhão foram retirados da rodovia.

Com informações: G1 Sul de Minas