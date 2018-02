Grande parte dos turistas que visitaram Três Corações em 2017, foi de estrangeiros

A Secretaria de Lazer, Turismo e Cultura divulgou nesta quinta-feira (22), o balanço do total do turismo nos principais pontos turísticos de Três Corações, no ano de 2017.

Quase 8 (oito) mil turistas visitaram o “Museu Terra do Rei”, sendo que deste total, 100 (cem) são oriundos de diversos países do exterior.

Já a Casa Pelé recebeu cerca de 5 (cinco) mil turistas, sendo em grande parte também, vindos de outros países.

Os colombianos formam o maior grupo de visitantes estrangeiros, seguidos dos norte-americanos e japoneses.

A coordenadora do Museu Terra do Rei, Karina Cunha, informou que, a partir do mês de abril, serão criadas duas novas salas, uma com a exposição das camisetas que Pelé usou durante sua carreira e outra com o túnel do tempo que contará a trajetória da família Arantes do Nascimento.

Outra novidade é que a Casa Pelé já está funcionando também aos domingos, entre 9h e 13h.

Fonte: Prefeitura de Três Corações / Fotos: SECOM