Governo de Minas prorroga Onda Roxa em quase todo Estado

Somente região do Triângulo Norte que, segundo o governo estadual, apresentou melhora em todos os indicadores relacionados à covid-19, poderá avançar, a partir do do próximo dia 5, para a Onda Vermelha; Onda Roxa segue até 11 de abril.

Redação CSul/Foto destaque: Pedro Gontijo – Imprensa MG

O Governador de Minas Gerais, Romeu Zema decidiu, nesta quarta-feira (31), estender à Onda Roxa, fase mais restritiva do programa Minas Consciente para quase todas regiões do Estado, exceto para Triângulo Norte que, segundo o governo estadual, apresentou melhora em todos os indicadores relacionados à covid-19 e poderá avançar, a partir do do próximo dia 5, para a Onda Vermelha. A nova fase da Onda Roxa segue até 11 de abril.

A medida foi tomada após reunião entre o Comitê Extraordinário Covid-19 e o governo do Estado. Segundo Romeu Zema, o momento ainda é difícil e devido à isso aconteceu a decisão. “Tivemos mais uma semana de recorde, tanto no Brasil quanto em Minas. Infelizmente, os números de óbitos e a taxa de ocupação de leitos está subindo na maior parte das regiões. Seguimos com os esforços para ampliar leitos, apesar da falta de recursos, principalmente humanos, e, mais recentemente, de insumos. Contamos com o apoio da população para superarmos essa fase o quanto antes”, afirmou Zema.

Vale ressaltar que as medidas são reavaliadas a cada sete dias pelo Comitê. Varginha, que passou a adotar à Onda Roxa nesta semana, segue dentro do programa.