Governo de Minas divulga escala de pagamentos do funcionalismo

O governo de Minas divulgou a escala de pagamento do funcionalismo público em março. Os servidores vão receber seus salários em três parcelas, nos dias 14, 23 e 29 deste mês.

O escalonamento será mantido: servidores com vencimentos de até R$ 3 mil líquidos recebem o valor em parcela única; quem tem salário de até R$ 6 mil líquido recebe uma parcela de R$ 3 mil no dia 14 e o restante na segunda data; e, por último, servidores com vencimentos superiores a R$ 6 mil líquidos recebem duas parcelas de R$ 3 mil e o restante no dia 29.

O governo mineiro ainda vai pagar a terceira das quatro parcela do 13º salário no dia 19.

Fonte: O Tempo / Foto: Cristiano Tad