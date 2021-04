Governo de Minas autoriza Guaxupé e São Sebastião do Paraíso a retornarem à “Onda Vermelha”

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), cidades apresentaram melhoras na taxa de incidência da covid-19 e ocupação de leitos; medida já está em vigor.

O Governo de Minas decidiu manter a decisão de avançar a macrorregião de Saúde Triângulo do Sul e as microrregiões de São Gotardo, Montes Claros/Bocaiúva/Francisco Sá/Coração de Jesus e Taiobeiras para a onda vermelha do plano Minas Consciente, a partir desta segunda-feira (12). Inicialmente, a decisão havia sido tomada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) na sexta-feira (9), após avaliação de que os indicadores, como taxa de incidência da covid-19 e ocupação de leitos, apresentaram melhora sustentada nas localidades.

A secretaria, aprovou, também, o avanço de outras quatro microrregiões: João Pinheiro, Unaí, São Sebastião do Paraíso e Guaxupé. Todas esses municípios já estão na “Onda Vermelha” a partir desta segunda-feira.

As demais regiões do Estado devem seguir, por pelo menos até o dia 18/04, à “Onda Roxa”. Vale ressaltar que, A Secretaria Estadual de Saúde continuará acompanhando os dados para regressão à onda roxa de forma imediata, em caso de necessidade.

Onda vermelha

Nesta fase do programa Minas Consciente, a onda vermelha permite o funcionamento de todas as atividades, desde que cumpram algumas regras, como distanciamento e limitação máxima de pessoas.