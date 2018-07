Governo de Minas admite não ter previsão para quitar salários de junho

O Governo de Minas ainda não tem previsão de quando pagará o salário dos servidores do Estado relativo ao mês de junho. A informação foi passada à reportagem da Itatiaia na manhã desta quarta-feira (4) pelo secretário de Estado de Planejamento, Helvécio Magalhães.

De acordo com Magalhães, o pagamento depende do fluxo do governo, que, segundo ele, continua instável.

O secretário garantiu ainda que o depósito da terceira parcela do mês de junho (referente a maio) foi feito entre essa terça e quarta-feira. No entanto, alguns servidores, especialmente aposentados, ligam na redação da Itatiaia reclamando e garantindo que o depósito não foi feito. Magalhães diz que o servidor deve verificar se há algum erro no banco.

Fonte: Varginha Online / Foto: Reprodução Google