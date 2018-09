Governo de Lavras investe em Iluminação LED e reformas no Mercado Municipal

O Governo de Lavras tem investido na melhoria e revitalização de todas as estruturas públicas do município. Seguindo um cronograma estabelecido pelo prefeito José Cherem junto à Secretaria de Obras, o Mercado Municipal recebeu uma revitalização completa em sua iluminação: foram trocadas todas as antigas lâmpadas por mais de 20 modernos refletores de iluminação LED, que proporcionam mais luminosidade e economia, além de serem ecologicamente corretas, pois não possuem metais pesados como as fluorescentes.

A substituição das lâmpadas tradicionais pela iluminação LED é uma forte tendência, pois esta oferece vantagens principalmente em termos de durabilidade e economia e qualidade da iluminação. Tanto que, após perceber que há uma redução real nos custos com energia, muitas empresas começaram a optar pela iluminação LED.

Segundo depoimentos do lojista Rúbio, a mudança já é visível: “eu gostaria de parabenizar a atual administração pelo empenho em melhorias como limpeza dos banheiros e a troca da iluminação que ficou maravilhosa, parabéns”

Em outro depoimento, a equipe da Tempero e Cia disse o seguinte: “gostaríamos muito de agradecer ao prefeito e à administração do mercado municipal pela nova iluminação que com certeza traz outra cara para o mercado e mais segurança para as pessoas que usam e trabalham aqui. Parabéns ficou muito bom.”

Além disso, o sistema elétrico foi totalmente revisado e revitalizado para garantir mais segurança a todos os usuários daquele local. Já as instalações hidráulicas e de esgotamento sanitário também foram reformadas e substituídas. Uma grande caixa de coleta, conhecida como caixa de gordura, foi construída, substituiu uma pequena que frequentemente apresentava problemas.

Canos de água potável também foram substituídos, os antigos apresentavam vazamentos decorrentes da fadiga de material, novos canos, mais resistentes e de melhor qualidade foram colocados no prédio, beneficiando as lojas e salas do setor administrativo. O investimento total nestas ações superam os 40 mil reais.

Outra ação de grande importância foi, no dia 2 de Abril, a inauguração da segunda unidade da Farmácia Municipal, dentro do mercado. A unidade funciona no Mercado Municipal de segunda a sexta-feira, de 11h às 17h.

Todas as ações são de iniciativa do Governo Municipal de Lavras, e tão sendo custeadas 100% com recursos próprios, sendo uma forma de valorizar o tradicional mercado, que conta com 19 lojas e mais de 50 feirantes, sendo tradicional ponto de encontro da cidade, por onde passam diariamente mais de 1,5 mil pessoas girando quase um milhão de reais em vendas de produtos, tantos pelos lojistas quanto feirantes.

