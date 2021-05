Governo anuncia projeto de revitalização da Biblioteca Pública Estadual

Recursos somam quase R$ 2 mi para reformas na sede e no anexo do espaço, ampliando conforto e seguranças dos leitores.

Fonte: Agência Minas / Foto destaque: Divulgação / Secult

Um dos espaços culturais mais simbólicos de Belo Horizonte passará por importantes mudanças nos próximos meses. A Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais terá a sede e o prédio anexo revitalizados, com melhorias que buscam o conforto e a segurança dos leitores. Os recursos, na casa dos R$ 2 milhões, são provenientes de emenda parlamentar do senador Antonio Anastasia e vão garantir mais dinamismo aos espaços, que integram o Circuito Liberdade, na capital mineira.

O projeto de revitalização foi apresentado nessa terça-feira (11/5), em solenidade que contou com a presença do senador Antonio Anastasia; do secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira; do secretário Adjunto de Cultura e Turismo, Bernardo Silviano Brandão; do diretor do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, Ozório Couto, entre outras autoridades. A apresentação, que foi presencial, seguiu todos os protocolos de segurança.

Srão investidos R$ 1.916.973,99 no projeto de reforma da sede e do anexo da Biblioteca Estadual. A expectativa é que as obras sejam concluídas até o primeiro semestre de 2022. No prédio sede, situado na Praça da Liberdade, a revitalização prevê a impermeabilização da laje do 3º andar e das paredes do subsolo, com custo total de R$ 447.231,86.