Governador cancela agenda na região por não conseguir pousar, devido a mau tempo

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, estaria na região nesta sexta-feira (6), cumprindo agenda. Mas, devido ao mau tempo que toma conta do Sul de Minas, a comitiva do governador precisou ser cancelada por falta de teto.

Segundo informações divulgadas pela assessoria do Governo, a comitiva voltou para a capital Belo Horizonte após não conseguir pousar em nenhuma das cidades da região. Confira a nota completa:

“A aeronave que seguia com a comitiva do governador Romeu Zema para cumprir agenda no Sul de Minas, nesta sexta (6/12), não conseguiu teto para pouso em nenhuma das cidades da região, em função do mau tempo. Com isso, a comitiva retornou para Belo Horizonte. Por este motivo, informamos que a agenda nos municípios de Extrema e Poços de Caldas foi cancelada”.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Reprodução