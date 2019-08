Gerente de banco e esposa são sequestrados durante assalto em Olímpio Noronha

Pin Compartilhar 0 Compart.

O gerente de uma agência do Banco do Brasil e a esposa dele foram sequestrados durante um assalto ao banco, na tarde desta quarta-feira (7), em Olímpio Noronha. De acordo com a Polícia Militar, a princípio, os criminosos levaram o gerente e a esposa até a agência durante a ação. O gerente foi mantido refém na agência bancária. Ele foi liberado após a ação dos criminosos.

A polícia não soube informar a quantia levada pelos assaltantes e, até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso. Ainda de acordo com informações da polícia, alguns dos criminosos que participavam da ação levaram a esposa do gerente até Betim-MG, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde foi mantida em cativeiro durante toda a noite, sob vigia de uma mulher.

A vítima foi liberada na manhã desta quinta-feira (8) e procurou a Polícia Militar de Betim. Na cidade, os militares realizaram buscas na casa onde a esposa do gerente havia sido mantida como refém. No imóvel, estava um casal, que foi preso e encaminhado para a delegacia de Betim.

Fonte: O Popular Net / Foto: Ilustrativa