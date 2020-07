Gerente de agência bancária é feito refém em Guaranésia

Pin Compartilhar 0 Compart.

Crime é semelhante à outros dois cometidos na região em um intervalo de dois meses.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Davi Franco

Um crime que tem se tornado repentino na região voltou a acontecer, dessa vez em Guaranésia. O gerente de uma agência do Banco do Brasil, foi feito refém na noite do dia 1º e durante toda madrugada do dia 2.

De acordo com informações preliminares, os criminosos fizeram, além do gerente, toda família dele refém. Contudo, os autores não conseguiram realizar o assalto e fugiram em um carro do família. O veículo foi abandonado próximo à uma Destilaria na cidade.

A vítima prestou depoimento à Polícia Civil. Na ação, ninguém se feriu.

Crime tem se tornado rotineiro no Sul de Minas

O crime conhecido por “sapatinho”, tem se tornado repentino do Sul de Minas. No dia 20 de maio, o gerente, também de uma agência do Banco do Brasil foi morto em Guaxupé, após ficar na mira de reféns por toda madrugada.

Na época, a vítima, sua esposa e seu filho foram feitos reféns dentro de sua própria casa. Um grupo de criminosos entraram na residência do gerente e exigiram que ele fosse até a agência bancária com a chave do cofre e retirasse o dinheiro do banco. Durante a ação, alguns dos bandidos ficaram no imóvel com a mulher e o filho da vítima.

Ao chegarem no banco, um dos autores do crime avistou a aproximação de policiais e acuado, atirou contra a cabeça do homem que morreu a caminho do hospital. Após o disparo, o autor tentou fugir, no entanto foi alvejado por militares e morreu.



Alexandre Vieira Rodrigues, de 39 anos morto no último dia 20 de maio

A esposa e o filho do gerente foram liberados próximo à Guaranésia.

Gerente bancário é feito refém dentro de casa em Caldas

No dia 3 de junho, o gerente de uma agência do Banco do Brasil, foi feito refém juntamente com sua esposa em Caldas.

As vítimas foram surpreendidas ainda na madrugada, quando criminosos entraram na residência e fizeram os dois de reféns.

Ao amanhecer, o gerente foi obrigado a ir à agência com os criminosos e abrir o cofre, onde foi realizado o roubo.

Após conseguirem acesso ao dinheiro, os ladrões fugiram e liberaram o gerente. Um dos carros usados na ação foi encontrado em Congonhal, onde a mulher da vítima foi liberada.