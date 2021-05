Gerente bancária é feita refém com familiares em Elói Mendes

A vítima, que trabalha em Paraguaçu, estava em casa com o marido e o filho, de três anos, quando foi surpreendida pelos criminosos.

Uma gerente de banco foi feita refém na noite desta quarta-feira (5), em Elói Mendes. A vítima, que trabalha em Paraguaçu, estava em casa com o marido e o filho, de três anos, quando foi surpreendida pelos criminosos.

Segundo a Polícia Militar, os assaltantes passaram a madrugada na residência da família. No início da manhã desta quinta-feira (6), a gerente foi liberada para deslocar até a agência em Paraguaçu e se manter em contato com os infratores por vídeo conferência, a fim de receber as orientações de como proceder, sendo que os autores mantiveram o marido e o filho reféns.

Ainda de acordo com a PM, a gerente chegou na agência minutos após seu horário habitual, demonstrando muito nervosismo e sem realizar os procedimentos de praxe. Militares que faziam patrulhamento de rotina, notaram o comportamento estranho e acionaram reforço policial. Sem poder demonstrar e nem passar mais detalhes aos policiais, devido à monitoração feita pelos autores por vídeo, a gerente permaneceu nesta situação por cerca de duas horas.

Ao suspeitarem que estavam sendo monitorados, os criminosos fugiram para a zona rural do município, onde libertaram o marido e o filho da vítima. Ambos conseguiram ajuda de um morador das proximidades e deslocaram até o quartel da PM.

Apesar do susto, ninguém da família ficou ferido. Dois veículos usados na ação foram localizados às margens da BR-491, ambos são das vítimas.

A Polícia Militar disse, ainda, que toda área está mobilizada em busca dos assaltantes. A operação contou, também, com o apoio da Polícia Civil. Até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso.