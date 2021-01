Gari é atropelado por caminhão de lixo e morre em Lambari

Homem caiu embaixo do veículo após se sentir mal.

Redação CSul/Foto: Divulgação Blog do Madeira/Reprodução Redes Sociais

Um gari de 38 anos morreu na tarde desta quarta-feira (30), após o caminhão de lixo em que ele trabalhava o atropelar. A ocorrência foi registrada em Lambari. Rodrigo Nogueira teria se sentido mal e acabou caindo embaixo do veículo. Segundo testemunhas, a vítima teve a cabeça prensada no pneu traseiro do caminhão.

Rodrigo foi socorrido pelo Samu, mas não resistiu e morreu ainda no local. A perícia esteve no local e realizou os trabalhos de praxe. O corpo foi encaminhado ao IML de Três Corações.