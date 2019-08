Fundação Logosófica de Lavras promoverá curso gratuito para pais e professosres neste sábado

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Fundação Logosófica vai promover amanhã, sábado, dia 10, um curso gratuito direcionado aos pais e professores. O evento terá início às 8h30 e se estenderá até às 11h30.

As inscrições podem ser feitas pelo e-mail logosofia.lavras@gmail.com, ou então pelo telefone (35) 3821-4367. Serão ministradas duas palestras: A pedagogia Logosófica e a formação humana”, e “Como estimular a prática do bem”. As vagas são limitadas.

Fonte: Jornal de Lavras / Foto: Divulgação.