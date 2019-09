Funcionários de clínica de recuperação são suspeitos de espancar interno em Fama

Pin Compartilhar 0 Compart.

Funcionários de uma clínica de recuperação em Fama são suspeitos de espancar um interno, que ficou bastante machucado.

Segundo informações, na manhã da última quarta-feira (18), a tia de um interno, de 38 anos, acionou a Polícia Militar e conforme informações contidas no boletim de ocorrência, após saber que seu sobrinho havia sido agredido por funcionários e estava bastante machucado ela foi no local.

Na clínica ela foi atendida por funcionários e o sobrinho disse que não conseguia mais ficar no local, porque havia sido muito agredido e em seguida, após ela ver ele bastante machucado, com lesões pelo corpo, inchaço no pescoço e sangramentos pela boca, questionou os funcionários que negaram o ocorrido.

Os militares durante conversa com a vítima, ele disse ter sofrido as agressões, porque sobrou um pouco de comida no prato e foi amarrado, agredido, enforcado por outros internos e que após as agressões, um funcionário tampou sua respiração pelo nariz e o outro colocou medicamentos forçado em sua garganta.

Uma funcionária da prefeitura, responsável pelas marcações de consultas, ao saber das agressões que o interno sofreu, foi até o local e o encontrou com diversos sinais de agressão, com um forte sangramento no nariz e ele contou que foi agredido.

A vítima ainda relatou o nome de dois funcionários responsáveis pelas agressões. Em seguida ele foi atendido em um posto de saúde e a médica constatou em prontuário, as diversas lesões elo corpo.

Fonte e foto: Minas Acontece