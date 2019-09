Fotos contam histórias de cidades que participam do PJ Minas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Imagem mais curtida em campanha nas redes mostra fazenda que utilizava mão de obra escrava, em Visconde do Rio Branco

Envolvidos com o tema Discriminação étnico-racial, os estudantes do ensino médio que, este ano, participam do Parlamento Jovem de Minas (PJ Minas), sairam a campo e produziram imagens e textos para a campanha #ComoVejoMinhaCidade, realizada durante a etapa municipal do projeto. O resultado, com as 10 fotos mais curtidas, está na fanpage do PJ e merece destaque.

Com o apoio das Câmaras Municipais integrantes do projeto, os estudantes publicaram imagens que contam um pouco da história de cada cidade. A foto mais curtida veio de Visconde do Rio Branco (Polo Caparaó). Os jovens foram fotografados em frente à sede da Fazenda Santana, antiga grande fazenda cafeeira da região, construída em 1864.

O local foi escolhido como cenário da campanha porque tem relação direta com o tema do PJ Minas deste ano. “A produção da fazenda, que pertenceu ao Coronel José Meireles, tinha como principal força o trabalho dos escravos”, explica o texto que acompanha a imagem. Ao visitar o local para fazer as imagens, os alunos também refletiram sobre como a história dos povos africanos trazidos como escravos para o País se mistura com o desenvolvimento econômico do Brasil.

“Mesmo que essa fase histórica tenha deixado marcas profundas no povo negro, preservar esses locais é importante, para que a escravidão seja reconhecida e relembrada por várias gerações, para que esse erro não seja cometido nunca mais”, conclui o texto produzido coletivamente pela equipe do PJ local.

Indígenas e mulheres- A segunda foto mais curtida veio da cidade de Ubá (Zona da Mata) e mostra um senhor de origem indígena vendendo produtos numa praça local. A terceira veio de Carvalhópolis (Polo Sul IV), e pretende destacar a força das mulheres na construção da sociedade.

Ao todo, 25 cidades, de 10 polos diferentes, participaram da campanha. As imagens mais curtidas estarão presentes nas telas de sinalização digital que ficam na sede da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), entre os dias 18 e 20 de setembro, quando será ralizada a etapa estadual do PJ Minas.

Formação cidadã

O Parlamento Jovem é um projeto desenvolvido pela Assembleia Legistativa, há 16 anos, cujo principal objetivo é estimular a formação política e cidadã de estudantes do ensino médio, por meio de atividades que os levem a compreender melhor a organização dos Poderes, especialmente do Legislativo, e a importância da participação popular no Parlamento.

Fonte: Assessoria de Imprensa da ALMG / Foto: Reprodução site https://www.oimenu.com.br