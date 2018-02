Fios de cobre dos galpões da antiga TRW em Lavras foram roubados

Fios de cobre foram roubadas dos galpões da antiga TRW em Lavras na madrugada desta quinta-feira (08). Segundo a Polícia Militar, os militares foram acionados e compareceram na sede da empresa desativada em 2016, no Distrito Industrial.

O vigilante, 24 anos, informou que realizava um patrulhamento no interior dos galpões da empresa, momento em foi surpreendido por 3 homens encapuzados, que o dominaram, pegaram seu aparelho celular e quebraram seu notebook, o agredido fisicamente. O segundo vigilante, 45 anos informou também foi surpreendo pelas costas, sendo que os infratores após roubarem seu aparelho celular o levaram para um container, onde ambos os vigilantes foram trancados.

As vítimas disseram que se tratava de cerca de 6 a 8 infratores, e que um deles, durante a ação, pegou o carro da prefeitura e começou a fazer ronda no interior da empresa desativada, afim de não levantarem suspeita, enquanto o restante retirava fios de cobre e colocava dentro de um carro. No momento do crime, o supervisor dos vigilantes chegou no local, sendo que um dos ladrões tentou rendê-lo, mas não conseguindo, o supervisor conseguiu fugiu do local e acionar a PM. Os criminosos fugiram levando os fios de cobre antes da chegada da PM, antes eles liberaram as vítimas que estavam trancadas no container.

A perícia técnica esteve no local e o rastreamento foi realizado mas ninguém foi preso. Qualquer informação pode ser repassada à PM através do telefone 181, o disque denúncia.

Em junho de 2017, os galpões da TRW unidade Lavras foram devolvidos à Prefeitura Municipal que atualmente é responsável pela estrutura.

Fonte: Lavras 24 Horas / Foto: Lavras 24 Horas