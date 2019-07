Final de semana é marcado por shows

Nomes da música nacional, se reúnem no neste mês no Sul de Minas. No município de Carmo do Rio Claro, as principais atrações são os sertanejos Leonardo e Luan Santana.

Já na Expoagro, no município de Guaxupé, o público pode curtir o fim de semana ao som do pagode de Ferrugem, também passa pelo palco o sertanejo

Gusttavo Lima e termina no funk, com Dennis Dj.

E a programação não para por aí a festa do festa do peão acontece em Coqueiral, com apresentações de Gian e Giovani e Edson e Hudson. Porém, Poços de Caldas estiver nos seus planos, o Julho Fest e o festival Sabores do Mercado também garantem a diversão e sabor.

Expocarmo

O seu final de semana tem tudo para ser emocionante, neste sábado é a vez, do sertanejo universitário. Autor de “Quando a Bad Bater”, “Sofazinho” e “Acordando o Prédio”, Luan Santana sobe no palco para a esquentar a noite.

Os ingressos para os shows custam R$ 50 na pista e podem ser adquiridos pela internet.

Expoagro

Já no município de Guaxupé, tem música para todos os gostos.

Para encerrar a festa com chave de ouro, o som do funk de Dennis Dj deve levantar o astral do público com as conhecidas “Agora é Tudo Meu” e “Sou Teu Fã” neste sábado. Os ingressos estão disponíveis na internet.

Julho Fest

Já a queridíssima 25ª edição do Julho Fest começa teve início nesta sexta-feira (5) no município dePoços de Caldas. Com o tema “Poços de Caldas, Cidade Cultural”, os artistas locais este ano são o verdadeiro destaque do evento. Ao todo, são 140 atrações entre música, dança, teatro e oficinas culturais, totalmente gratuitas.

Na noite de hoje, às 20h30, o grupo Nuclearte apresenta no Teatro da Urca o espetáculo “Lama – O Grande Cemitério”, que traz a história das tragédias ambientais de Brumadinho e Mariana e também trata da tristeza das mortes, até a tentativa da população de seguir em frente após o ocorrido.

Todas as atrações do Julho Fest são gratuitas. A programação completa está disponível no site da prefeitura de Poços de Caldas.

Sabores do Mercado

E pela primeira vez, também no município de Poços de Caldas o Mercado Municipal recebe o festival gastronômico Sabores do Mercado. Tendo início neste sábado até segunda-feira (8), os ingredientes do mercado são transformados em variados pratos, que vão de carne bovina com jiló até o delicioso calzone de tilápia com maracujá.

A programação do evento também inclui a degustação de queijos, cafés e vinhos comercializados no mercado, atrações musicais e também oficinas com temas entre como escolher o melhor azeite até uma aula de como cozinhar aproveitando os ingredientes da “xepa”. O público pode aproveitar o evento das 7h às 22h no sábado, das 7h às 12h no domingo e das 7h às 18h na segunda-feira.