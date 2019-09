Filme poços-caldense: Filmagens de ‘Meia-noite na Floresta’ foram concluídas

Pin Compartilhar 0 Compart.

As filmagens do curta-metragem poços-caldense Meia-noite na Floresta foram concluídas. Dirigido por Marcelo Leme, estrelado por Clisthenis Betti, Fernanda Lemes e Selma Mistura, e produzido pela Alterea Filmes, a obra tem previsão de estreia para Novembro de 2019.

Foram cerca de 5 meses de produção, desde ensaios, casting e até a escolha dos locais certos para cada uma das filmagens que foram realizadas por etapas. “Filmamos tudo em Poços de Caldas. Este é um filme de gênero, um filme de terror, que discute assuntos variados, tal como violência psicológica e misticismo”, salienta Marcelo Leme. O filme de gênero, basicamente, traz características que se repetem, fundando assim um estilo facilmente identificado. “Na história do cinema, o terror, talvez, seja o gênero que mais se desenvolveu e ganhou ramificações. O Brasil inclusive vem produzindo grandes filmes de gênero. Fizemos um exemplar e estamos ansiosos para saber o que o público vai achar”, conclui Marcelo.

Patrocinado pela Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, através da Secretaria Municipal de Cultura, com incentivo cultural da Ouro Mix Concreto Usinado e da Climepe Total, através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, o filme se passa durante a madrugada de 21 de janeiro, data em que ocorreu o primeiro eclipse lunar total do ano de 2019, sendo possível ver uma Superlua de Sangue. Durante esta noite, um pescador encontra uma jovem solitária no meio de uma floresta. Ele não sabe quem ela é. Ele não sabe se ela realmente está sozinha.

Fonte e fotos: Assessoria de Imprensa