Filho agride mãe e coloca fogo em sua casa, em Ijaci

Um homem de 34 anos, viciado em drogas, agrediu fisicamente sua mãe de 59, isso porque ele queria dinheiro e ela se recusou a dar. O fato aconteceu na noite de ontem, quarta-feira, dia 28, por volta de 20h30, na cidade de Ijaci. A Polícia Militar daquela cidade recebeu a informação que uma senhora estava sendo agredida fisicamente pelo seu filho, dentro de uma residência na rua Vigilato Vilas Boas.

Os policiais se dirigiram para o local e depararam com o homem dentro de casa e a mãe, bastante ferida devido as agressões sofridas de seu filho, aos gritos por socorro. Diante da situação em que colocava em risco a vida da senhora, os policiais passaram a usar uma técnica para distrair o agressor, o que deu resultado, tanto que a mulher conseguiu fugir pulando o portão da casa, sendo socorrida por vizinhos.

O homem se mostrava cada vez mais nervoso e agressivo, ele apareceu na janela da casa algumas vezes portando, numa das mãos, uma faca. Ao notar que a casa estava cercada por policiais, o agressor resolveu então atear fogo no sofá da sala e em outros locais, provocando um incêndio no interior do imóvel. Devido à gravidade da ocorrência, militares do Corpo de Bombeiros também foram acionados.

Devido à gravidade da situação e a casa começando a ser queimada, os militares investiram contra o homem, que apesar da resistência física, conseguiu ser imobilizado. O autor foi preso e trazido para a 1ª Delegacia de Polícia Civil (Depol) de Lavras. Já a mãe, foi assistida pelo médico de plantão, pois apresentava escoriações na face e nos pés, além de hematomas em uma das mãos.

Fonte: Portal Campo Belo / Foto: Jornal de Lavras