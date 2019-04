Filha de vice-prefeito de Ouro Fino é feita refém

Uma jovem de 21 anos, filha do vice-prefeito da cidade de Ouro Fino junto de seu namorado foram sequestrados e feitos de refém durante a noite da última terça-feira (23).

Sendo assim, o casal foi rendido próximo ao Lago dos Palomos. De acordo com a Polícia Militar, os dois estavam no carro do rapaz, uma Range Rover, quando três homens armados se aproximaram e renderam o casal que foram obrigados a seguir até a fazenda do rapaz, que fica em Inconfidentes. No local, os criminosos roubaram vários itens da casa.

Após o roubo, o assaltantes deixaram o namorado da jovem no local e seguiram com ela até a cidade de Amparo (SP), que fica a quase 100 quilômetros da cidade do Sul de Minas. Ela foi liberada na cidade. E, segundo a polícia, as vítimas não ficaram feridas.

Por fim, os criminosos conseguiram fugir e até o momento, nenhum suspeito foi encontrado. O vice-prefeito Henrique Rossi Wolf assumiu o cargo nas eleições de 2016, ao lado do prefeito Maurício Lemes de Carvalho.

Fonte: Portal Onda Sul