Filha de Tiririca segue a carreira do pai e faz apresentações em Alfenas

A comediante Florentina, filha do humorista Tiririca, estará em Alfenas a partir de sexta-feira. Ela se apresenta no Douver Circus (o Circo da Florentina), montado próximo a Caic, no bairro Vila Esperança. A estreia será na sexta-feira às 20h30.

Pouca gente sabe, mas “Florentina”, a música de maior sucesso do palhaço Tiririca, leva o nome de uma das filhas do humorista e deputado federal. É Florentina Evellyn, que decidiu seguir os passos do pai e do irmão, Tirullipa, na carreira artística.

A música, que ajudou a colocar Tiririca em evidência na década de 90, foi feita para uma antiga namorada do humorista. Na época, Florentina Evellyn, hoje com 20 anos, nem era nascida. Mas o sucesso do hit fez com que o famoso palhaço batizasse a sua quinta filha com o nome Florentina.

A jovem segue a tradição circense e viaja pelo Brasil ao lado do marido, o palhaço Cleiton Ceará, do Douver Circus. As apresentações de Florentina são no formato stand up comedy e o show foi batizado com o nome “Florentina sou eu”.

Na internet, “Florentina sou eu” também é uma paródia da música “A danada sou eu”, de Ludmilla. No clipe, Tiririca apresenta a filha como a verdadeira Florentina. Circo em Alfenas Em Alfenas, as apresentações serão somente neste final de semana. Na sexta-feira será a estreia a partir das 20h30. Já no sábado e no domingo serão duas apresentações: 18h e às 20h30. Durante o show, o público também terá acrobacias com carro no picadeiro, o táxi maluco e o carro que explode em 1.000 pedaços. Ao todo são mais de 20 atrações.

Fonte: Alfenas Hoje / Foto: Divulgação