Festival Nacional da Canção abre inscrições para a 48ª edição

Já são quarenta e oito anos de histórias desde a primeira edição do Festival Nacional da Canção, que é responsável por abrir portas para músicos e compositores de todo o país, além de contar com a participação de artistas já consagrados. Este ano as inscrições já estão abertas para todos que desejam inscrever suas músicas no evento que é considerado o maior festival de música do país.

Os interessados em concorrer ao cobiçado troféu Lamartine Babo devem fazer a inscrição até o dia 4 de junho por meio do site do Fenac (www.festivalnacionaldacancao.com.br) ou pelos correios. O endereço para a postagem e mais informações sobre o evento também poderão ser encontrados no site do festival.

De todas as músicas inscritas apenas 120 serão selecionadas para as etapas classificatórias que vão começar no dia 27 de julho. Este ano, a primeira cidade a receber o festival é São Lourenço, no circuito das águas (27 e 28/7), logo em seguida o evento segue para Extrema (3 e 4/08), São Tomé das Letras (10 e 11/08), Coqueiral (17 e 18/8), Guapé (24 e 25/08) e Nepomuceno (31/08 e 01/09). A grande final do festival acontecerá em Boa Esperança nos dias 6, 7 e 8 de setembro.

O Fenac leva a boa música brasileira, além de muita diversão para as cidades do Sul de Minas desde 1971. Esse ano não será diferente, muita música de qualidade e grandes talentos estão sendo esperados no festival que vai distribuir cerca de 228 mil reais em prêmios.

