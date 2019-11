Festival de churrasco Barbecue Tour BR agita Itajubá pela primeira vez no final de semana

Pin Compartilhar 0 Compart.

Evento que reúne alguns dos principais assadores e churrasqueiros do Brasil acontece no Parque da Cidade nos dias 23 e 24 de novembro; festa de conceito inovador tem programação para toda família e entrada gratuita

Um dos mais consagrados e inovadores festivais de churrasco do Brasil leva pela primeira vez toda a excelência que o caracteriza à cidade de Itajubá-MG no próximo final de semana. O inédito Barbecue Tour BR desembarca no Parque da Cidade com programação no sábado (23), das 12h às 0h, e no domingo (24), das 12h às 22h. O evento, que alia a diversidade gastronômica em que a carne é a estrela, cerveja gelada e música ao vivo, tem entrada gratuita.

Apaixonados pelo universo BBQ têm a chance de conhecer de perto o trabalho de alguns dos mais consagrados churrasqueiros e assadores do País. E o mais importante: provar o resultado do mais saboroso churrasco do estilo norte-americano preparado do jeitinho brasileiro. O festival é realizado pela JD Eventos, empresa especializada e referência na organização de festivais, festas e eventos privados, com o apoio da Prefeitura Municipal de Itajubá-MG.

Entre as presenças confirmadas está o show-man das grelhas Jimmy Motta, que merece uma visita durante os dias e noites do 1º Barbecue Tour BR. Considerado o mestre das parrilas – churrasqueira – seus hambúrgueres são preparados com ossobuco, que deixam na boca um sabor todo especial.

Quem passar pelo Parque da Cidade ainda pode desvendar os segredos da costela no fogo de chão do chef Di Manno. A carne é servida após horas e horas de cozimento. A receita de cupim defumado com a assinatura da chef Patrícia Sally e o varal de Short Ribs – tipo corte de carne retirada da parte nobre do peito ou mandril do boi e servida em forma de costelas curtas –, de Franco BBQ, são ótimas dicas para se degustar em Itajubá-MG no final de semana.

E tem mais. O chef Lucas de Oliveira traz de Poços de Caldas exclusivamente para o Barbecue Tour BR duas de suas especialidades: o famoso T-Bone e o Shoulder Steak, conhecido como Raquete no Brasil. Trata-se de um corte retirado do meio da paleta extraído da parte dianteira do animal. Pratos com a famosa linguiça artesanal e o saboroso bife de ancho também podem ser encontrados no parque gastronô mico do festival.

Para acompanhar o incrementado cardápio nada melhor que marcas especiais de cervejas e chopes artesanais produzidas pela Gorillaz, Musa e Quinta do Malte, que trazem grande variedade de estilos e sabores. Para fechar o almoço ou jantar o BBQ Tour BR ainda oferece opções variadas de sobremesas.

Show de forja de facas é atração

Para entreter os visitantes em meio ao “churrasco a céu aberto” o evento leva a Itajubá como um atrativo à parte o cuteleiro Rob Vulcan e seu tradicional show de “forja de facas”. Vulcan é conhecido nacionalmente por ser o cuteleiro de chefs de sucesso, como Erick Jacquin (jurado do programa Master Chef Brasil), Emiliano Almada (Canal Santo Churrasco), Bento Cabral (Black Tie), além do mestre parrilero Daniel Mansur, entre outros nomes.

“Por tratar-se de um evento inédito em Itajubá procuramos reunir os melhores assadores, churrasqueiros e defumadores em um único espaço. Tenho a plena certeza de que o público irá provar um churrasco inesquecível, preparado com carnes de extrema qualidade e cortes especiais. Cada participante irá mostrar a técnica e maneira de assar própria e provar a razão pela qual são reconhecidos no País inteiro”, diz Jéssica Domingues, da JD Eventos e Produções, promotora do festival.

Programa para toda a família é embalado por shows

O Barbecue Tour BR foi idealizado para ser uma opção diferenciada de lazer e entretenimento para a família inteira. A infraestrutura montada no Parque da Cidade oferece comodidade e segurança para o público. Espaço kids e shows são sinônimos de diversão, não importa a faixa etária.

Para a festa ser completa, a programação cultural traz quatro shows divididos em dois dias de evento. No sábado (23), sobe ao palco a Patronagens Band, a partir das 14h. Depois, às 20h30h, a atração é o som bem brasileiro da banda Feijão Social Club. Para o domingo (24), mais dois shows vão agitar os visitantes. O grupo Folker’s Oficial se apresenta às 13h30 e para fechar em grande estilo o festival Barbecue Tour BR o Vinil Retrô agita o espaço a partir das 18h30h.

Serviço

1º Barbecue Tour BR – Itajubá-MG

Local – Parque da Cidade

Endereço – Avenida Dr. Jerson Dias, 175, Itajubá-MG

Dias – 23 e 24 de novembro, sábado e domingo

Horários:

Sábado – 12h às 0h

Domingo – 12h às 22h

Entrada – Gratuita

Realização – JD Produções e Eventos

Apoio – Prefeitura Municipal de Itajubá-MG

Programação de shows

Sábado, dia 23 de novembro

14h – Patronagens Band

20h30 – Feijão Social Club

Domingo, dia 24 de novembro

13h30 – Folker’s Oficial

18h30 – Vinil Retrô

Fonte e fotos: Rota Assessoria