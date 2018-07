Festival de blues em Poços de Caldas; Confira programação do final de semana

Nessa quinta-feira (19) começa o Poços de Caldas Blues & Jazz Festival. O evento faz parte da programação do Julhofest e vai acontecer na Estação Mogiana/Fepasa, reunindo grandes nomes do blues estadunidense e brasileiro.

Entre os destaques está Little Jimmy Reed, que se apresenta do domingo (22). Aos 80 anos, o músico é remanescente do blues original de Louisiana, nos Estados Unidos. Há também Darrell Nulisch, do Texas, cantor de blues elétrico, tipo de blues distinguido pelo uso da amplificação, guitarra elétrica, baixo, bateria e, frequentemente, harmônica. Nulisch canta no sábado (21).

Outro artista e lenda da cena gringa que integra o festival é Calvin Louden, guitarrista da fase pós anos 60 do blues norte-americano. A programação inclui também nomes nacionais e sul-americanos do blues, entre eles, Luciano Boca, Adrian Flores, Yuri Apsy, Naná Maran, Yves Apsy, Victor Busquets, Netto Rockfeller e Pedro Otávio & Gustavo Floresta.

Food trucks

Também na Fepasa vai acontecer o festival de food trucks On The Road Food Festival, de quinta a domingo. A culinária inclui comida mexicana, frutos-do-mar, hambúrgueres e doces. O funcionamento vai ser das 17h à 0h na quinta, das 16h às 2h na sexta, das 13h às 2h no sábado, e das 17h à 0h no domingo.

Esta é a última semana do Julhofest.

Confira programação de sexta (20) até segunda-feira (23)

DIA 6 – sexta

20h30 – Praça Pedro Sanches

ABERTURA: ED MOTTA E O BAILE DO FLASHBACK

O Baile Do Flashback é um projeto que mostra a voz de Ed Motta em clássicos recentes da música, com direção musical do pianista Michel Lima. O repertório é repleto de temas que tocam até hoje nas rádios, com soul/funk do final dos anos 70 e início dos 80, e também baladas românticas. O show apresenta também grandes sucessos de Ed Motta como Colombina, Fora Da Lei, Manoel, Vendaval, Tem Espaço Na Van.

Dia 7 – sábado

Café Concerto

12h – FEIJOADA COMPLETA

16h – SE ACASO VOCÊ CHEGASSE

13h às 17h – Praça Pedro Sanches – MUNDO DA CRIANÇA – brinquedos, programação infantil, recreação, pipoca e algodão doce e pintura facial.

13h – HISTÓRIAS E CONTOS INFANTIS – Cia. Tema de Artes Cênicas

15h – GINCANA DE FÉRIAS – Cia. Monteiros e Lobatos

15h – Museu Histórico e Geográfico – VIOLA E ACORDEON – A RAIZ DAS GERAIS

20h – Praça Pedro Sanches – SHOW BANDA K2 – ANO VINTE

20h30 – Teatro Benigno Gaiga – Urca – A VIDA É UMA FESTA (O RETORNO) – Cia. Montechios e Capuletos

Show de humor que leva o público à risada do começo ao fim do espetáculo com grandes estrelas do teatro de nossa cidade.

Ingressos: R$20 inteira | R$10 meia-entrada

Dia 8 – domingo

Praça Pedro Sanches

9h – 2º FESTBANDAS

17h – SHOW BANDA AFTER THAT

18h30 – SHOW GABRIEL GUERRA

20h – SHOW BANDA CANDIERA

19h – Casa da Cultura – Instituto Moreira Salles – LEILA ROSA À BRASILEIRA

20h30 – Teatro Benigno Gaiga – Urca

A MALDIÇÃO DO VALE NEGRO – Companhia de Atores Rosalinda é uma órfã criada pelo rígido tio, Conde Maurício de Belmont. Ele e a governanta Agatha guarda um segredo que pode mudar a vida da garota.

Ingressos: R$20 inteira | R$10 meia-entrada

Dia 9 – segunda

Praça Pedro Sanches

13h às 17h – MUNDO DA CRIANÇA – brinquedos, programação infantil, recreação, pipoca e algodão doce e pintura facial

20h30 – Teatro Benigno Gaiga – Urca – TANGO… LA VOZ DE BUENOS AIRES – Espetáculo musical conduzido pelo cantor Lucas Cozzani promete ao público uma viagem imperdível de força e elegância pela história do tango.

Ingressos: R$20 inteira | R$10 meia-entrada

A programação completa do festival de inverno pode ser acessada no link https://bit.ly/2thUAFf

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas