Festival da Canção de Andradas está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a 21ª edição do Festival da Canção de Andradas. Evento terá 16.000 mil reais em prêmios para os vencedores, que deverão apresentar composições inéditas e originais.

As inscrições serão realizadas através do site do Festival da Canção no campo destinado para “Inscrição Online”. O participante deverá especificar quantas músicas deseja inscrever e em seguida escolher a forma de pagamento da taxa de inscrição que preferir.

As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de setembro e há uma taxa de R$ 20,00 por música inscrita. As composições devem ser inéditas e originais, ou seja, nunca ter sido lançada por gravadora ou distribuída comercialmente em larga escala e não advir de plágio total ou parcial.

A relação dos participantes e respectivas obras musicais selecionadas será divulgada no dia 13 de setembro de 2019 através do site do evento.

O FESTIVAL

O Festival da Canção de Andradas é um convite aberto a músicos de todo o Brasil. Tem como objetivo “manter um espaço para a ‘Música Brasileira de qualidade’, valorizando músicos, compositores e intérpretes”, além de desenvolver a Cultura Musical em Andradas e Região.

FÓRMULA DE DISPUTA

Serão apresentadas 20 canções, sendo 10 músicas por eliminatória. Elas serão avaliadas por Letra, Música e Interpretação. Ao término da segunda eliminatória serão conhecidas as 12 finalistas.

Será oferecida a seguinte premiação:

1º LUGAR – R$ 6.000,00 + TROFÉU

2º LUGAR – R$ 3.500,00 + TROFÉU

3º LUGAR – R$ 2.500,00 + TROFÉU

4º LUGAR – R$ 2.000,00 + TROFÉU

5º LUGAR – R$ 1.000,00 + TROFÉU

Melhor de Andradas – R$ 1.000,00 + TROFÉU

O Festival acontece nos dias 26, 27 e 28 de de setembro no Clube Rio Branco, na Praça Dr. Alcides Mosconi, no centro de Andradas, às 20h30.

Fonte: Portal da Cidade Andradas / Fotos: Divulgação