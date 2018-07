Fernão Dias realizará inspeção gratuita de motocicletas nesta sexta

Avaliar a condição das motocicletas e oferecer exames básicos de saúde e orientações de segurança no trânsito para os motociclistas que circulam diariamente pela rodovia Fernão Dias.

Esses são uns dos objetivos da campanha Viva Motociclista, que será promovida pela Arteris Fernão Dias na sexta-feira (27), em Pouso Alegre, na Avenida Prefeito Tuany Toledo, das 8h às 12h.

A campanha, que integra o calendário anual de ações voltadas à segurança no trânsito da concessionária, reforça a importância do uso de equipamentos de segurança, manutenção preventiva e direção cautelosa, para evitar acidentes.

Durante as atividades, a equipe da rodovia Fernão Dias irá oferecer aos pilotos serviços de higienização de capacete, colagem de adesivos refletivos, instalação de antenas anti-cerol, exames básicos de saúde, como aferição de pressão arterial, índice glicêmico e check-list das motos.

A avaliação das motocicletas terá duração entre 8 e 10 minutos e analisará gratuitamente itens como pneus, freios, parte elétrica, retrovisores, entre outros. Os participantes também receberão panfletos com dicas de segurança e orientações sobre os cuidados relacionados a condução do veículo.

Os acidentes com motocicletas representaram aproximadamente 10% das ocorrências registradas em todo trecho concedido da BR-381, em 2018.

De acordo com levantamento feito pelo Centro de Controle de Operações da Arteris Fernão Dias, o número de acidentes com motocicletas reduziu 14,2% durante os primeiros seis meses de 2018 em comparação com o mesmo período do ano anterior. Ou seja, passou de 434, em 2017, para 372.

A redução também foi verificada na região do Sul de Minas, entre Extrema e Santo Antônio do Ampara, onde o índice de acidente desta natureza caiu 12,2%.

“Nós investimos em educação e acreditamos que com ações como esta teremos ainda mais reduções de acidentes de trânsito. Mas para isso, é necessário que todos tenham atenção especial ao comportamento individual. É preciso uma mudança de comportamento ético no trânsito”, comenta Helvécio Tamm de Lima Filho, diretor superintendente da Arteris Fernão Dias.

Programação – Viva Motociclista

Local: Av. Pref. Tuany Toledo, Fátima – Pouso Alegre/MG

Horário: das 8h às 12h

Fonte: Lavras 24 Horas / Foto: Reprodução