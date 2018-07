Fernão Dias realiza obras de recuperação de pavimento na região

A Arteris Fernão Dias iniciou nesta terça-feira (24) os serviços de recuperação de pavimento no trecho de Pouso Alegre, próximo ao viaduto do Costinha. A intervenção acontece entre os km 856 ao km 857, na pista Norte (sentido Belo Horizonte), que permanecerá interditada durante o período de obras. Para realizar os trabalhos, também se faz necessário o fechamento da alça de acesso a pista norte do viaduto do Costinha. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em 45 dias.

Os serviços de melhoria no pavimento são realizados periodicamente, em todos os trechos da rodovia Fernão Dias, conforme cronograma da área de obras da concessionária. O objetivo é oferecer mais conforto e segurança aos usuários. Em caso de chuva, os trabalhos podem ser adiados ou interrompidos.

A Concessionária solicita aos motoristas que tenham atenção e que respeitem a sinalização no trecho em obras. Para saber das condições de tráfego, os usuários podem entrar em contato com a central de atendimento da Arteris Fernão Dias, que atende 24 horas por dia, pelo telefone 0800 2830381 ou acessar o perfil da concessionária no Twitter @Arteris_AFD.

Com informações da Ascom Arteris Fernão Dias – Fonte: Lavras 24 Horas / Foto: Reprodução