Fernão Dias conta com 13 pontos de coleta para campanha ”Estação Arteris” 2019

Concessionária receberá doações até o dia 30 de junho. Os agasalhos serão destinados às entidades assistenciais de diversas cidades

Usuários do trecho da BR-381, administrado pela Arteris Fernão Dias, já podem contribuir com a campanha “Estação Arteris 2019”, doando um agasalho em uma das bases operacionais, localizadas ao longo da rodovia. Este ano, a concessionária disponibilizou 13 pontos de coleta para incentivar a participação de colaboradores e usuários na campanha. As pessoas podem contribuir com doação de cobertores, roupas e calçados novos ou em bom estado de conservação, até o dia 30 junho.

Esta é uma ação da concessionária com o objetivo de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade à enfrentarem os dias frios do inverno. A Arteris Fernão Dias possui cerca de dez entidades assistenciais, localizadas em cidades às margens da BR-381, que estão cadastradas junto ao comitê de voluntariado da empresa, para serem beneficiadas com a campanha.

“A cada ano, a Arteris Fernão Dias vem expandindo e reforçando sua participação na área social por meio do trabalho voluntário e ações de sustentabilidade. A Fernão Dias corta 33 municípios e estes agasalhos irão beneficiar a população lindeira”, explica Luciano Louzane, diretor de operações da concessionária.

Postos de coleta (bases da concessionária):

Em São Paulo:

Km 22,2 – Bragança Paulista – Pista Norte (Base 2)

Km 71,9 – São Paulo – Canteiro central (Base apoio)

Km 79,7 – São Paulo – Pista Norte (Base 1)

Em Minas Gerais:

Km 498,9 – Betim – canteiro central (Base 12)

Km 530,050 – Rio Manso – pista sul (Base 11)

Km 574,5 – Itaguara – pista sul (Base 10)

Km 617 – Oliveira – pista norte (Base 9)

Km 650,2 – Santo Antônio do Amparo – pista norte (Base 8)

Km 698 – Lavras – pista norte (Base 7)

Km 752 – Três Corações – pista sul (Base 6)

Km 804,2 – São Gonçalo do Sapucaí – canteiro central (Base 5)

Km 871,4 – Pouso Alegre – canteiro central (Base 4)

Km 918,6 – Camanducaia – pista sul (Base 3)

Unidade administrativa Arteris Fernão Dias – km 850,5 – pista Norte – bairro Ipiranga, Pouso Alegre/MG

A Campanha do Agasalho

A Campanha do Agasalho foi criada em 1947, pelo então governador de São Paulo, Ademar Pereira de Barros, e tem como objetivo arrecadar agasalhos e cobertores em bom estado, para doação a instituições assistenciais e moradores de rua. A ação foi expandida para o restante do país e, atualmente, é realizada em todo o Brasil.

Fonte: Varginha Online

Foto principal: Reprodução/Google