Feriado é marcado por acidentes em estradas da região

Acidentes foram registrados em Elói Mendes e Três Corações.

O feriado de Imaculada Conceição – que aconteceu nesta terça-feira (8), em Varginha – foi marcado por acidentes em estradas próximas ao município. Ao menos três ocorrências foram registradas.

Na MGC-491, em Elói Mendes, dois caminhões se colidiram. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O local do acidente foi o mesmo em que, no último dia 30, um homem faleceu após batida entre dois veículos.

Ainda na MGC-491, entre Varginha e Elói Mendes, perto da Ponte dos Buenos, dois carros se chocaram. Não houve vítimas.

Veículos foram danificados por acidente próximo a Ponte dos Buenos/Foto: Reprodução Redes Sociais

Já na Rodovia Fernão Dias, próximo a Três Corações, três veículos se colidiriam. Uma pessoa ficou ferida. O estado de saúde dela não foi divulgado.