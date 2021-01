Feriado de Natal é mais violento do que o de Réveillon em estradas mineiras; Sul de Minas não registra óbitos

Ao todo, foram 45 mortes em todo Estado.

Redação CSul/Foto: Divulgação Arteris

O balanço divulgado, nesta segunda-feira (4), pelas polícias Rodoviária Federal e Rodoviária Estadual mostra que, o feriado de Natal foi mais violento do que o de Ano Novo nas estradas e rodovias que cortam o Estado.

Segundo o balanço, nos quatro dias da operação natalina, entre 24 e 27 de dezembro, as polícias contabilizaram 34 mortes em 253 acidentes de trânsito nas MGs e BRs que cortam o Estado. Já no Ano Novo, entre 31 de dezembro e 3 de janeiro de 2021, foram 153 acidentes e 11 óbitos.

O número de óbitos é aproximadamente 21% maior que o registrado no Natal de 2018 e no Ano Novo de 2019, no entanto, a quantidade de acidentes durante os dois períodos caiu este ano.

Nenhuma morte foi registrada nas rodovias que cortam cidades do Sul de Minas.

Além dos acidentes, mais de 1.060 motoristas foram multados. Cerca de 12.600 veículos foram fiscalizados pelos agentes da PRF.

*Com informações: Estado de Minas/OTempo