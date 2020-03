Feira Cocatrel de Negócios oferece atrações para toda a família

Pin Compartilhar 0 Compart.

A cidade de Três Pontas, no Sul de Minas, recebe, de 10 a 12 de março, mais uma edição da Feira Cocatrel de Negócios, realizada pela Cocatrel, com foco na comercialização de maquinários, implementos e insumos agrícolas. A feira ocorrerá no Espaço Cocatrel (Avenida Ipiranga, 1.745 – ao lado da cafeteria), das 8h às 17h e a entrada é gratuita.

Para facilitar a geração de negócios, a Cocatrel disponibilizará aos cooperados a operação barter, modalidade de comercialização em que o cafeicultor negocia suas compras usando o seu próprio café como moeda de troca. A grande vantagem é que, por meio do barter, o produtor realiza o pagamento com a safra futura, garantindo o preço de paridade da compra.

Para o presidente da Cocatrel, Marco Valério Araújo Brito, o evento é uma grande oportunidade dos cooperados modernizarem a lavoura, ganhando mais produtividade, sustentabilidade e inovação no campo. “A Feira Cocatrel de Negócios reúne em um único espaço novas ferramentas e soluções efetivas para as necessidades dos cafeicultores, com baixo custo operacional e de manutenção, com o objetivo principal de aumentar a qualidade e a produtividade da lavoura de café”, avalia.

A Feira Cocatrel de Negócios também é uma ótima oportunidade de o cafeicultor fazer a adesão ao Plano de Fidelidade Cocatrel, um sistema de pontuação baseado em indicadores, que classifica os cooperados em categorias de acordo com a maneira com que eles utilizam e se relacionam com a cooperativa. “É uma forma prática de oferecer benefícios ao cooperado, seja ele grande, médio ou pequeno”, diz Marco Valério.

Na Queima de Estoque Cocatrel, os cooperados poderão adquirir itens diversos, como implementos, material para colheita, farmácia veterinária, produtos de uso pessoal, artigos de higiene, limpeza e vestuário, com preços diferenciados.

Além de fomentar a geração de negócios, a Feira Cocatrel de Negócios é um evento voltado para toda a família e, por isso, a Cocatrel preparou atrações gratuitas variadas que prometem agradar adultos e crianças.

Em mais um ano, o público poderá visitar e interagir com os mini animais da Fazendinha. Estarão expostos pôneis, vacas, bois, cabras, bodes, burros e até um lhama, que ficarão em um ambiente rural especial. Os animais são todos da Mini Fazenda Reino Encantado, de Alfenas.

Para as mulheres, será montado o Espaço Cafeína realizado em parceria com o grupo Meninas da Travessia e a Lavandas da Serra e, além de venda de produtos de saúde e beleza, serão oferecidos serviços e experiências sensoriais.

Todos os dias de evento, a partir das 17h, haverá um happy hour. Montado na área da cantina, a confraternização não é exclusividade dos cooperados e sim um momento de interação entre a cooperativa e a comunidade. Aberto ao público, o evento contará com música ao vivo, bar com chopp e petiscos do Nelsinho (Buffet Samambaia) e ainda oferecerá um local para recreação infantil, onde as crianças poderão se divertir à vontade, sob a supervisão de monitores.

