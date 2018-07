Feijoada Prol Santa Casa de Três Pontas acontece no próximo domingo

No próximo domingo (8), será realizado a 2ª edição da Feijoada em Prol da Santa Casa de Três Pontas. O evento beneficente será realizado no Clube de Campo Catumbi (CCC), com início ao meio dia. Além da deliciosa feijoada, feita no capricho, também serão atrativos bingo, leilão e o Cantinho da Gostosura onde serão comercializados bolos, tortas, enfim, doces diversos e irresistíveis.

A animação com música ao vivo e danças.

Ingressos antecipados e limitados com os voluntários, funcionários e na recepção da Santa Casa por R$ 30 por pessoa e crianças de 5 a 11 anos pagam meio entrada.

Para mais informações ligue: (35) 3265.9710 Clóvis / Giselle Azevedo

Fonte: Varginha Online / Foto: Divulgação