Fateps inaugura Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal

A Fateps – Faculdade Três Pontas, passará a contar com o NAF, Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal. O projeto é desenvolvido em parceria do curso de Ciências Contábeis com a Receita Federal. O objetivo é oferecer serviços contábeis e fiscais gratuitos para pessoas físicas e jurídicas de menor poder aquisitivo.

O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal auxiliará gratuitamente os contribuintes na resolução de trâmites como auxílio na declaração simples do Imposto de Renda, regularização de CPF, Autoatendimento orientado, informações sobre o MEI (Micro Empreendedor Individual), entre outros. Os estudantes de Ciências Contábeis passam por treinamento com auditores da Receita Federal e são acompanhados de perto pelos professores do curso.

Esse é o terceiro ponto de atendimento que o Grupo Unis inaugura junto à Receita Federal. Há NAFs instalados em Varginha e também em Pouso Alegre. O trabalho já tem tido reconhecimento nacional. O último levantamento feito pela Receita apontou o NAF Varginha como o primeiro em número de atendimentos em relação a todos os Núcleos do Brasil.

A cerimônia de inauguração do NAF acontece dia 11-11, às 19h, no auditório da Fateps (Praça D´Aparecida, 57 em Três Pontas). Além dos professores e direção do Grupo Unis, o evento contará com a presença de Delegados da Receita Federal do Brasil, Delegado do CRC/MG de Varginha, autoridades da cidade de Três Pontas, além dos alunos do NAF Unis/Varginha.

Fonte e foto: Unis