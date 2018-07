Familiares fazem manifestação pedindo melhorias no presídio de Alfenas

Familiares de detentos do presídio de Alfenas fizeram uma manifestação na última quarta-feira (25), em frente ao fórum da cidade, pedindo melhorias no presídio da cidade. Foram usados cartazes e gritos de ordem para chamar a atenção das autoridades.

Segundo os familiares dos presos, o presídio de Alfenas não oferece a mínima dignidade aos detentos que estão presos lá e nem aos familiares que vão fazer visitas. Banheiros sem condições de uso, atraso no horário das visitas e a superlotação do presídio são alguns dos pontos reclamados. Uma cobra chegou a ser encontrada na porta do banheiro usado pelos visitantes.