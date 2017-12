Família é absolvida por júri popular de casal morto em Cristais

A família acusada de ter matado um casal cm Cristais em 2015 foi absolvida no júri popular realizado em Campo Belo, nesta terça-feira (5). A sessão durou todo o dia e a sentença foi proferida já no período da noite.

O crime aconteceu em 26 de setembro de 2015, quando o operador de máquinas Adilson Moreira Neves, de 37 anos, e a funcionária de uma confecção Priscilla Alves Girardeli, de 24, foram encontrados mortos no sítio onde moravam, na Comunidade do Óleo, que fica na zona rural do município. Priscila tinha o corpo parcialmente carbonizado e Neves foi baleado.