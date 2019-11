Exposição do Inatel traz obras do artista santa-ritense Rômulo De Marchi

Pin Compartilhar 0 Compart.

A nova mostra do Espaço Cultural do Inatel apresenta, pela primeira vez no Brasil, o trabalho do artista santa-ritense Rômulo De Marchi que se consagrou no Brasil e no exterior com pinturas surrealistas e enigmáticas inspiradas no Art Nouveau.

Nascido em Santa Rita do Sapucaí, em 1938, o artista demonstrou, já na infância, o talento para as artes. O apreço pela pintura é herança de família. O avô, um artista italiano, lhe ensinou diversas técnicas de pintura. Na adolescência, Rômulo começou a fazer pinturas a óleo e pastel, usando amigas como modelo.

Cursou arquitetura na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), quando ficou notório seu talento de criar figuras alongadas, característica marcante seus trabalhos. Também cursou aulas de arquitetura de interiores.

Trabalhou como arquiteto, engenheiro e urbanista, mas nunca abandonou a pintura. Após a aposentadoria, passou a se dedicar totalmente a arte, expondo em várias partes do mundo, recebendo prêmios e se destacando no mercado americano e europeu. Atualmente, mora em Brasília (DF).

A exposição “De volta às origens” foi inaugurada no dia 25 de outubro, com a ilustre presença do artista que conversou com os diretores da instituição e os presenteou com uma de suas obras. A mostra estará aberta à visitação até o dia 22 de novembro. Confira!

SERVIÇO

Exposição “De volta às oriegens” – Rômulo De Marchi

Espaço Cultural do Inatel

Campus do Inatel – Av. João de Camargo, 510, Santa Rita do Sapucaí (MG)

Fonte: Assessoria de Imprensa do Inatel / Foto: Divulgação