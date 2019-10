Ex-prefeito e dois secretários de Poços de Caldas são condenados por improbidade administrativa

Pin Compartilhar 0 Compart.

Por decisão da 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o ex-prefeito do município de Poços de Caldas Eloísio do Carmo Lourenço (PT) e ambos os ex-secretários Aldo Foltz Hanz e Carlos Lúcio de Oliveira Silva foram condenados em 2ª instância por improbidade administrativa. Foi afirmado que os condenados devem recorrer.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, foi constatada irregularidades na contratação de uma empresa, no ano de 2015, a Projeta Consultoria teria de desenvolver projetos de arquitetura e engenharia o valor girou em torno de pouco mais de R$ 5 milhões. Porém, esses valores não foram pagos já que a promotoria obteve uma liminar que suspendeu o contrato.

Agora com a condenação, o ex-prefeito e os secretários estão com os direitos políticos bloqueados por quatro anos e terão de pagar uma multa de 50 vezes o valor do salário recebido por eles na época.

A empresa contratada na época também foi condenada a pagar uma multa, além de ser impedida de realizar um novo contrato com o poder público. No entanto, ainda vele um recurso.

Através de nota, o político diz que vai recorrer.

Foto: Reprodução/Poços.com