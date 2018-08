Ex-prefeito de Passos consegue habeas corpus e deixa presídio da cidade

Foi solto do presídio de Passos na manhã desse sábado (4), o ex-prefeito da cidade, Ataíde Vilela, atualmente sem partido Segundo o advogado do ex-prefeito, Jefferson Rodrigues Faria, o alvará de soltura saiu na última quinta-feira (1º).

Ataíde vai aguardar o julgamento em liberdade, já com audiências para esclarecimentos agendadas para os próximos dias.

Segundo o advogado de defesa, ele afirmou no pedido de habeas corpus que o ex-prefeito tem todas as condições de responder ao processo em liberdade.

3ª vez preso

Ataíde Vilela, se apresentou à polícia na madrugada do dia 26 de julho. Ele se entregou ao delegado regional Marcos Pimenta acompanhado do advogado de defesa. Esta foi a terceira vez que o ex-prefeito é preso como consequência da “Operações Purgamentum”, que investiga fraudes e favorecimento à empresa Seleta, que fazia a coleta de lixo na cidade.

O ex-prefeito era considerado foragido desde o dia 24 de julho.

O mandado de prisão contra o ex-prefeito foi expedido pela Justiça no dia 23. Conforme o Ministério Público, novos crimes foram descobertos durante a 2ª fase da operação.

Desta vez, Ataíde é acusado por três crimes de corrupção passiva, que envolve mais de R$ 300 mil e também oito crimes de lavagem de dinheiro. Ainda conforme o MP, mesmo depois de deixar o cargo em 2017, o ex-prefeito continuou com negociações ilícitas.

Nesta 2ª fase da operação, as duas filhas e os dois sobrinhos de Ataíde foram investigados. Eles teriam emprestado o nome para a realização de transações bancárias. Todos já foram ouvidos pela Promotoria e ainda podem ser processados.