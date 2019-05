Evento “Vivências Afro-Brasileiras” segue até dia 30 em Poços de Caldas

Segue até 30 de maio a quarta-edição do “Vivências Afro-brasileiras”. A extensa programação, que teve início na última sexta-feira (24), engloba formação de professores, palestras, atividades diferenciadas com os estudantes, momentos de encontros e oficinas com grupos de capoeira.

O evento é a maior e mais importante ação da Secretaria Municipal de Educação para trabalhar com as leis que asseguram a necessidade e a importância de se considerar a história e a cultura afro-brasileira nos conteúdos escolares.

A culminância será realizada no Espaço Cultural da Urca, nos dias 29 e 30 de maio, com o tema “Capoeira, festejos e saberes”.

O encerramento do evento será no dia 30, com mesa de abertura às 8h, seguida de apresentações artísticas, fala do Mestre Valdenor, aulão de capoeira e almoço no Restaurante Popular. Ainda no dia 30, haverá o Festival de Orquestra de Berimbau, das 12h45 às 14h15 e Jogo de Dentro.

Para conhecer o evento e toda a programação em detalhes, acesse: https://sites.google.com/view/vivenciasafrobrasileiras/.

Fonte e foto: Prefeitura de Poços de Caldas