Evento do Departamento de Educação Física da UFLA contará com lançamento de livro de memórias

Fatos e fenômenos resultantes do homem em movimento têm despertado crescente interesse da sociedade e resultado em estudos de variáveis biopsicossociais determinantes e associadas. Nesse contexto, a prática de exercícios e esporte passou a ser reconhecida como assunto de formação universitária, com grande reconhecimento pelo profissional da área.

A prescrição de exercícios e o esporte permeiam desde aspectos da saúde (prevenção/reabilitação) até o espetáculo competitivo. Sendo assim, a Universidade Federal de Lavras (UFLA), com a obrigação de inserção social-comunitária, engajou-se em satisfazer às necessidades de formação de agentes ativos e competentes, na produção e disseminação do conhecimento também nessa área.

A partir da regulamentação da profissão, pela Lei Nº 9696/98, de 1º de setembro de 1998, a Educação Física ganhou destaque e encontra-se em grande evolução. O trabalho nessa área fundamenta-se nas concepções de corpo e movimento, objetivando a promoção de estilos de vida saudáveis.

O profissional licenciado em Educação Física tem uma formação que o habilita a exercer atividades tomando-se por base conhecimentos de natureza técnica, científica e cultural. O curso de licenciatura em Educação Física da Universidade Federal de Lavras capacita seus profissionais a atuarem na docência em Educação Física na área de Educação, Esporte e Saúde.

Com ampla estrutura física, o Departamento de Educação Física (DEF) da universidade, existente há 30 anos, conta também com um corpo docente qualificado, que possibilita o pleno desenvolvimento acadêmico de seus estudantes.

Em toda a sua história, o departamento tem dado a cidade de Lavras, a região e ao país, uma grande contribuição, por meio de projetos sociais e atividades de extensão.

E celebrando esse trabalho de destaque realizado pelo DEF, será realizado nos dias 25 e 26 de junho, no Salão de Convenções da Universidade Federal de Lavras, o “I Seminário Integrador, um decênio de trajetórias (in)formativas”.

A programação contará com uma palestra sobre a trajetória do curso de licenciatura em Educação Física da UFLA, com os professores Bruno da Silva e Kleber Tüxen Carneiro. Além disso, como programação do Seminário haverá inauguração da galeria de imagens dos gestores do Departamento, em sua sede.

Outro momento marcante do evento para a trajetória do Departamento de Educação Física, será o lançamento do livro ‘Por entre histórias e memórias: percursos e percalços do curso de licenciatura em E. F. da UFLA’, dos professores do Bruno da Silva e Kleber Tüxen Carneiro, ambos do DEF.

A obra apresenta, a partir do método de História Oral, a memória institucional do curso de licenciatura em Educação Física da UFLA em celebração ao seu primeiro decênio. O livro resulta de uma pesquisa bem desenvolvida e estruturada que teve por objetivo conhecer, salvaguardar e problematizar a história durante a implantação e o desenvolvimento do curso.

Escrito a partir das narrativas de personagens que resgataram em suas memórias, histórias vivenciadas no decorrer, não só desses primeiros dez anos do curso, mas em toda história do Departamento de Educação Física da UFLA, que se mostrou repleto de riquezas histórias, ainda mais por se tratar de um dos departamentos mais antigos da UFLA.

“Trata-se, portanto, de uma obra comemorativa de grande representatividade para a UFLA e para o meio acadêmico devido ao seu rigor teórico-metodológico, linguagem clara e acessível, além da sua referência histórica e cultural”, ressalta o professor Luiz Henrique Rezende, chefe do Departamento de Educação Física, em prefácio do livro.

O evento contará também com uma Conferência sobre a trajetória dos 25 anos da Pedagogia do Jogo e seu imbricamento com a Pedagogia do Esporte, com o professor Alcides José Scaglia, docente do curso de Ciências do Esporte e coordenador do Laboratório de Estudos em Pegagogia do Esporte (Lepe), da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Os interessados em participar devem realizar as inscrições no Sistema Integrado de Gestão (https://sig.ufla.br/modulos/publico/eventos/programacao.php?cod_evento_instituicao=8228).

O esboço das atividades relativas ao “I Seminário do DEF – um decênio de trajetórias -in-formativas”, disponível no link a seguir:

(http://www.ufla.br/dcom/wp-content/uploads/2018/05/Esbo%C3%A7o-das-atividades-relativas-so-I-Semin%C3%A1rio-do-DEF-um-dec%C3%AAnio-de-trajet%C3%B3rias-in-formativas.pdf)

Autores do livro

Bruno da Silva é Licenciado em Educação Física; Mestre e Doutor em Educação. Desenvolveu Estágio Pós-Doutoramento pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) sob o escrutínio das políticas para Educação em tempo integral. Atualmente é professor adjunto no Departamento de Educação (DEF) da Universidade Federal de Lavras (UFLA).

Kleber Tüxen Carneiro é Graduado em Educação Física; Mestre e Doutor em Educação Escolar. Desenvolve Estágio de Pós-Doutoramento junto a Unicamp. Atualmente é professor adjunto no Departamento de Educação Física (DEF) da Universidade Federal de Lavras (UFLA).

Fonte: Lavras 24 Horas / Foto: Reprodução