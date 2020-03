Estudantes de Passos terão férias antecipadas

Por causa da pandemia do Covid-19, a prefeitura de Passos optou por antecipar as férias escolares na cidade. As aulas já haviam sido suspensas por tempo indeterminado, no entanto agora a paralisação das aulas segue até o meio de 2020. Os estudantes estão de férias a partir de segunda-feira (30) e seguirão até 13 de abril, segundo o decreto.