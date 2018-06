Estudantes da Ufla realizam eventos para lembrar Dia do Orgulho LGBT

28 de junho é o Dia do Orgulho LGBT+ (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, pessoas intersex, entre outras denominações), data celebrada e lembrada mundialmente, que marca um episódio ocorrido em Nova Iorque, em 1969.

Nesta, as pessoas que frequentavam o bar Stonewall Inn, que hoje é um local de frequência de gays, lésbicas e trans, reagiram a uma série de batidas policiais que eram realizadas ali com frequência.

O levante contra a perseguição da polícia às pessoas LGBTI durou mais duas noites e, no ano seguinte, resultou na organização na 1° parada do orgulho LGBT, realizada no dia 1° de julho de 1970, para lembrar o episódio. Hoje, as Paradas do Orgulho LGBT acontecem em quase todos os países do mundo e em muitas cidades do Brasil ao longo do ano.

Em menção ao dia 28 de junho, os estudantes da Universidade Federal de Lavras (UFLA) e comissão organizadora, realizam a II Semana do Orgulho LGBT+ denominada “Resistir para (Re)Existir”.

Oriundo do movimento estudantil LGBT+ auto organizado, o evento propõe colocar em debate pautas de extrema pertinência ao contexto social, atreladas às causas de cunho LGBT+, além de proporcionar espaços de interação entre discentes da instituição com oficinas, cinedebate, rodas de conversa e a passeata para simbolizar a resistência e existência na universidade.

A programa tem início hoje, terça-feira, às 12h, no Palquinho do Centro de Convivência (cantina central) da Universidade Federal de Lavras.

Confira a programação completa:

26 de junho

12h – Abertura Resistir para (Re)Existir

Local: Palquinho

14h – Mesa “O reconhecimento de Direitos LGBT+ – contornos políticos e jurídicos”

Local: Palquinho

16h – Roda de conversa: É na educação que a diferença faz diferença – processo de escolarização LGBT+

Local: Sala de reuniões do DCE

18h – Oficina “Movimento”

Local: Sala de reuniões do DCE

27 de junho

16h – Oficina “Tinta”

Local: Sala de reuniões do DCE

18h – Oficina “Produção de cartazes”

Local: Sala de reuniões do DCE

20h40 – Performance Madame Shay

Local: Palquinho

28 de junho – Dia do Orgulho LGBT+

12h – Performance Gabriela e Depratie

Local: Palquinho

14h – Marielle, Presente! Resistências femininas frente à luta LGBT-

Local: Palquinho

16h- Mesa “Saúde mental e a atenção psicossocial à população LGBT+

Local: Palquinho

18h – Roda de conversa: “Não recomendadxs à sociedade – vivência e resistência LGBT+

Local: Sala de reuniões do DCE

20h40 – Apresentação artística

Local: Palquinho

29 de junho

09h – Apresentação de trabalhos

Local: Salão de jogos

12h – Video dance e Performance Jean

Local: Palquinho

14h30 – Oficina “Tecido”

Local: Próximo a Reitoria

Oficina “Empoderamento”

Local: Salão de jogos

16h30 – Cinedebate – “Meu corpo é político”

Local: Sala de reuniões do DCE

20h40 – Vídeo dance

Local: Palquinho

