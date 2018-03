Estudantes da rede municipal de ensino de Lavras receberão uniformes e kits escolares

Uma solenidade realizada hoje no auditório da Escola Municipal Dra. Dâmina, marcou a entrega de kits de materiais escolares e de uniformes. De acordo com a Prefeitura Municipal, ao todo serão entregues mais de 19 mil peças de uniforme, entre bermudas e camisetas, um investimento de mais de R$ 290 mil. Já os kits de materiais escolares serão mais de 10 mil unidades, que custaram cerca R$ 843 mil.

Para atender melhor aos estudantes, foram feitas adequações na lei municipal referente aos kits escolares. Agora, os alunos recebem seus kits de acordo com as suas necessidades pelas faixas etárias: de 2 e 3, de 4 e 5 anos e do ensino fundamental I e II. Em maio tem mais uma entrega, é quando os alunos receberão os uniformes de inverno.

Fonte: Lavras 24 Horas / Foto: PML