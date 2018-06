Escritora mineira lança livro nesta quinta em Lavras

O universo infantil marca o livro de estréia da escritora mineira Valéria Cristina da Silva, 41 anos, na literatura produzida em Lavras. A autora integra a coletânea “Novas Contistas da Literatura Brasileira”, que reúnem mulheres que escrevem contos.

A seleção foi feita mediante edital publicado na internet pela Editora Zouki e Casa da Mãe Joanna de Porto Alegre. A proposta era apresentar mulheres escrevendo a História, mulheres escrevendo a própria história e mulheres escrevendo outras histórias.

O painel de seleção dos contos, composto por Adélia Mathias, Joanna Burigo, Karina Xavier, Lívia Natália e Rosilene Silva da Costa, recebeu o material para leitura sem saber de quem era a autoria de cada texto. As curadoras reportam que o processo não-identificado de seleção foi, ao mesmo tempo, um prazer e uma dificuldade.

Valéria Cristina da Silva e outra autora do Vale do Jequinhonha foram as únicas mineiras a participar do projeto. O conto que integra a coletânea intitula-se “O menino que esperava”. O livro será lançado nesta quinta-feira (22), às 19h, no Sesc de Lavras – rua Otacílio Negrão de Lima, 344, no centro de Lavras. Haverá presença de escritoras e apresentações artísticas.