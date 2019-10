Escola do futuro desembarca em Itajubá

Pin Compartilhar 0 Compart.

Na Trybe, o aluno só começa a pagar quando conseguir um trabalho que o remunere em, pelo menos, R$ 3.500,00 mensalmente

A Trybe, escola do futuro que forma os profissionais mais procurados pelo mercado digital, acaba de chegar a Itajubá. A startup abriu inscrições para a primeira turma, que já tem aulas marcadas para janeiro de 2020. O programa é voltado para quem busca se desenvolver em carreiras tecnológicas, oferecendo formação para trabalhar com desenvolvimento de software e conexão com as empresas mais desejadas do mercado.

Entre os diferenciais da Trybe está o modelo de negócios “ganha-ganha”, no qual a pessoa só começa a pagar quando conseguir um trabalho que remunere, pelo menos, R$ 3.500,00 por mês. “Ou seja, a Trybe só ganha quando os alunos ganham de verdade”, destaca Matheus Goyas, fundador e CEO da edtech.

Com atividades presenciais e online, mentorias individuais e desafios práticos, o objetivo da startup é acelerar a carreira das pessoas em desenvolvimento de software em até 12 meses. A Trybe investe nos estudantes com as melhores práticas educacionais, aliando metodologia baseada em projetos, vivência completa do ambiente de trabalho e currículo desenhado em parceria com os melhores profissionais de tecnologia do mundo e as empresas mais queridas para se trabalhar. Além disso, trabalham ativamente desde o início do programa para preparar e conectar os estudantes com empresas parceiras.

Cenário

De acordo com a Associação Brasileira de Startups (ABStartups), Minas Gerais é o segundo estado com maior concentração de startups de educação do país. Um dos fatores que contribuem para esse cenário é o forte movimento de inovação e empreendedorismo que o sul do estado possui. “Para a Trybe é uma grande oportunidade – além de bastante estratégico para o crescimento do negócio – estar em uma cidade com foco no setor de educação e referência em inteligência tecnológica”, afirma Goyas.

Sobre a Trybe

Fundada em agosto de 2019, a Trybe é a escola do futuro que forma os profissionais mais desejados pelo mercado digital. Atualmente, está presente nas cidades de Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP), e já recebeu investimento da Canary, e.Bricks Ventures, JOA, Maya Capital e de investidores anjo. A Trybe investe nos estudantes com as melhores práticas educacionais, aliando metodologia baseada em projetos, vivência completa do ambiente de trabalho e currículo desenhado em parceria com os melhores profissionais de tecnologia do mundo e as empresas mais queridas para se trabalhar. Além disso, trabalham ativamente desde o início do programa para preparar e conectar os estudantes com empresas parceiras. Um dos principais diferenciais da escola e que chama bastante atenção é o seu modelo de negócios “ganha-ganha”. As pessoas que estudam por lá só começam a pagar quando conseguirem um trabalho que remunere acima de R$ 3.500,00, ou seja, a Trybe só ganha quando os estudantes ganham de verdade.

Fonte: Pine Apple Hub / Foto: Divulgação/Reprodução Google