Epamig promove evento gratuito sobre irrigação e viticultura de precisão

A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) promove nesta sexta-feira, 4 de dezembro, um webinário gratuito com o tema “Irrigação e viticultura de precisão para a produção de vinhos de inverno”.

O encontro integra uma série iniciada no mês de julho, que já discutiu temas como implantação e condução de vinhedos; tratos culturais; controle fitossanitário; poda; e produção de vinhos tintos, brancos rosés e espumantes. O objetivo é difundir tecnologias e trocar experiências com viticultores e demais interessados na cadeia produtiva de uvas e vinhos finos.

Além de interagirem com perguntas via chat ou ao vivo, os participantes também poderão tirar dúvidas por email. A mediação será da pesquisadora Cláudia Rita de Souza. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas através da internet.

O evento, marcado para as 16h, terá como convidado o pesquisador da Embrapa, Luis Henrique Bassoi. Mais informações pelo telefone (35) 3735-1101 ou e-mail francisco.camara@epamig.br.

