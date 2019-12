Engavetamento na Fernão Dias com seis veículos deixa quatro feridos, em Careaçu

Pin Compartilhar 0 Compart.

No final da manhã do último domingo (22), um engavetamento na Fernão Dias deixou, pelo menos, quatro pessoas feridas. O acidente foi no km 810, sentido Belo Horizonte, município de Careaçu, no Sul de Minas, e envolveu seis veículos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, houve uma colisão traseira seguida de engavetamento. Se envolveram no acidente uma carreta baú, um ônibus de linha que estava com 40 passageiros e quatro carros de passeio.

As vítimas que ficaram em situação mais grave estavam em um Fiat Uno. O motorista e duas passageiras precisaram de atendimento médico. Uma das passageiras foi socorrida em estado grave, segundo a PRF. A outra vítima que sofreu ferimentos leves era motorista de um Palio.

Todos os feridos foram levados para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em Pouso Alegre.

As pessoas que estavam nos outros veículos não sofreram ferimentos, inclusive os 40 passageiros do ônibus.

Ainda segundo a PRF, a pista estava em condições normais na hora do acidente, sem chuva. As causas do acidente ainda serão investigadas.

Fonte: Portal Terra do Mandu

Foto: Arteris