Encontro em Ouro Preto discute principais tendências no tratamento de Parkinson

UCB Biopharma participa do 11º Encontro Nacional de Distúrbios do Movimento, que reúne neurologistas de todo o Brasil

Teve início nesta quinta-feira (23), o 11º Encontro Nacional de Distúrbios do Movimento. O evento, que nessa edição é sediado na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, reúne, a cada dois anos, médicos especialistas do segmento de neurologia de todo o país. A UCB Biopharma, que está presente no Brasil desde 2012 e tem como missão melhorar a qualidade de vida das pessoas com doenças graves, vai participar do evento.

O tema que deve dar o tom das palestras e fóruns de discussões neste ano é a Doença de Parkinson e seus vários sintomas como distonias, hipercinesias, tremores, entre outros. Para Rodrigo Motta, gerente médico-científico da UCB, é uma ocasião muito pertinente para discutir as novas terapias disponíveis para o tratamento da doença. “Esse encontro proporciona muitas trocas de experiências e nos dá oportunidade de conhecer outras abordagens terapêuticas, sempre visando o bem-estar do paciente”, explica.

A UCB promoverá, nos dias 23 e 24, uma sala científica para 40 pessoas. As palestras acontecerão no intervalo para o almoço da programação e serão ministradas por Henrique Ballalai Ferraz, médico com doutorado em Neurologia pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e pelo médico Flávio Henrique de Rezende Costa, da UFRJ. “As conferências vão tratar sobre os distúrbios do sono e os transtornos do controle de impulsos, sintomas que incomodam muito o dia a dia das pessoas com a Doença de Parkinson”, afirma Motta.

Para Henrique Ferraz, que fará também uma palestra na manhã do dia 23 sobre o tratamento da doença na fase inicial, outro assunto que deve ser retratado são as pesquisas com tratamentos que visam bloquear a progressão dos sintomas. “São estudos pré-clínicos, mas que já têm alguns resultados preliminares a serem divulgados”, destaca.

Sobre a UCB Biopharma

Fonte: Fernanda Tintori / Foto: Reprodução Wikipédia