Encontro de Folia de Reis acontece no próximo sábado (5)

No sábado (5), acontece o tradicional Encontro de Folia de Reis, a partir das 13h, na Igreja Nossa Senhora da Saúde, a Matriz, no centro de Poços de Caldas. Ao todo, nove companhias de reis vão participar.

As companhias que vão participar Ditinho, Três Reis Santos (Sabiá), Pedro Gomes, Antônio Cassimiro, José Vitor, Corumbi, Cia de Reis Córrego Dantas (Tiãozinho), e Cia de Reis Brasil Esperança (sr Amadeu).

A folia de reis tem origem europeia e foi introduzida no Brasil a partir do século 19, tornando-se um costume folclórico e religioso de grande devoção, especialmente em Minas Gerais. Os foliões, cantadores e tocadores comandados por um chefe (embaixador ou mestre), percorrem vários lugares. Os cantores são acompanhados por instrumentos como a viola caipira, o acordeon ou sanfona, a gaita, o reco-reco e a flauta. Também são escoltados por dois bastiões (palhaços). Segundo a tradição, os bastiões representam soldados do rei Herodes, encarregados de matar aquele que viria a ser o grande rei dos judeus. Mas, contrariando a vontade de Herodes, protegeram Jesus.

No ano passado, o Conselho Estadual de Patrimônio de Minas Gerais aprovou o reconhecimento da Folia de Reis como patrimônio cultural imaterial do estado. A manifestação cultural é celebrada anualmente pelos católicos, sempre perto do dia 6 de janeiro, Dia de Reis.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas